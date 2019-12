AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-03 10:21:48

Her er de første benchmarks af AMD RX Vega 56

Knap er nyheden om Radeon RX Vega 64 og RX Vega 56 release kommet online, før de første benchmarks rammer rygtemøllen

Benchmarks af AMD Radeon RX Vega 56 lagt online

AMD star ikke tilbage, når det kommer til omtale af deres nye high end grafikkort, AMD Radeon RX Vega 56, og nu er der kommet benchmarks online, som viser lidt af den power vi har i vente. Holder resultaterne stik, så tyder alt på vi har fået en GTX 1070 killer.

Ved lanceringen af Radeon RX Vega 64 og RX Vega 56, blev vi ikke præsenteret for nogen form for performanceresultater, men en kilde til TweakTown, har sendt de første indikationer af, hvad vi kan vente os af det nye RX Vega 56.



Radeon RX Vega 56 benchmark results:



– Battlefield 1: 95.4FPS (GTX 1070: 72.2FPS)

– Civilization 6: 85.1FPS (GTX 1070: 72.2FPS)

– DOOM: 101.2FPS (GTX 1070: 84.6FPS)

– COD:IW: 99.9FPS (GTX 1070: 92.1FPS)



Tweak Town redaktionen sætter lidt flere ord på, hvordan resultaterne blev skabt:



The benchmarks were run at 2560×1440 with the AMD Radeon RX Vega 56 easily beating NVIDIA’s GeForce GTX 1070 in Battlefield 1, DOOM, Civilization 6, and even Call of Duty: Infinite Warfare. My source said that Battlefield 1 was run on Ultra settings, Civ 6 was on Ultra with 4x MSAA, DOOM was at Ultra with 8x TSAA enabled, and COD:IW was running on its High preset.



Men tag det nu med en smule forbehold indtil noget officielt er kommet på banen.