AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-12 19:56:41

Her er det nye Apple Watch Series 3

Apple har annonceret deres nye smartwatch, Apple Watch Series 3 under dette års Apple Keynote 2017, og ifølge Apple selv, bringer dette release af Apple Watch Series 3, IT giganten frem som nummer 1 foran producenter som Rolex.

Apple har annonceret deres nye smartwatch, Apple Watch Series 3 under dette års Apple Keynote 2017, og ifølge Apple selv, bringer dette release af Apple Watch Series 3, IT giganten frem som nummer 1 foran producenter som Rolex.



Ligeledes føjer Apple nye features til deres nuværende Apple Watch, som blandt andet mulighed for at måle hjerterytme m.v. En features, hvor du også kan sætte et skema op, som giver besked, hvis din normale hjerterytme overskrides.



Med i Apple Watch Series kommer også en ret fed funktionalitet i form af integreret mobiltelefon, hvor du vil dele nummer med mobilnummeret til din iPhone. Sagt med andre ord, kan du benytte denne funktionalitet selvom du ikke har din iPhone med på farten.



Du vil altså kunne modtage opkald vi Apple Watch Series 3 og tilmed streame Apple Music direkte på det nye smartwatch.



Apple Watch Series er bygget med en ny dual core processor, som ifølge Apple forøger performance med op til 70 % mod nuværende Apple watches.



Apple has announced a new range of bands for the new Apple Watch, there will also be some new Nike bands and more. It will come with Watch OS 4 and will give you all day battery life.



Apple Watch Series 3 releases i 2 varianter, en med omtalte cellular funktionalitet til en pris på $399, og en uden denne funktion til en pris på $329.

Forudbestilling starter fra fredag d. 15 september 2017 og rammer derefter butikkerne fra 22 september.