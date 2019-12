AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-11 23:47:04

Her er det nye VR-headset fra Xiaomi

Der er mere VR-teknologi på vej. Denne gang er det kinesiske Xiaomi, som har travlt med at stå for produktionen.

Xiaomi er kendt for at udarbejde produkter, der både er kvalitetsstærke og overkommelige rent prismæssigt. Et eksempel herpå er virksomhedens nye VR-headset ved navn MI VR Play 2.

MI VR Play 2 er en efterkommer til det originale MI VR Play-headset. Det er blevet prissat til at koste 14 dollars.

Xiaomi har grundlæggende designet et VR-headset, som mere end noget andet har fokus på komfort. Det er blevet designet til at være behageligt at bære rundt på i længere tid ad gangen.

Det nye VR-headset er lettere end forgængeren. Derudover har man valgt at montere en række huller på nøje udvalgte steder. Disse skal hjælpe med at nedkøle.

Xiaomi udgiver MI VR Play 2 19. april. I første omgang bliver det dog kun muligt at købe det omtalte headset i Kina.