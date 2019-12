AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-27 00:29:43

Her er lanceringsdatoen for Hero 6 Black

GoPro har et godt ry på kamera-markedet. Nu er virksomheden ude med sin nyeste model i form af Hero 6 Black.

Det har været en offentlig hemmelighed, at GoPro var på vej med et nyt kamera. Nu er ventetiden så endelig ovre.

GoPro har bekræftet, at man i løbet af den 28. september vil lancere Hero 6 Black.

Lanceringen kommer til at finde sted ved et event i San Francisco. Nick Woodman, der til dagligt gør sig som CEO i GoPro, er manden til at åbne eventet.

Rygterne lyder på, at Hero 6 Black er dobbelt så hurtig som sin forgænger. Det er givetvis en af årsagerne til den forventede købspris på 499 dollars.

Hvis du er interesseret i at vide, hvornår det nye kamera fra GoPro rammer butikkerne, så er der gode chancer for, at det bliver afsløret under torsdagens event i San Francisco.