AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-03 15:30:38

Her er ti af de fedeste produkter fra Computex 2019

Computex 2019 lukket og slukket, og vanen tro, rummer Computex flere nyheder end vi er i stand til at gabe over. Derfor vil vi den kommende tid stadig omtale nogle af produkterne fremvist under dette års Computex event.

I denne artikel kigger vi på nogle af de produkter som skilte sig ud fra mængden.



AMD Ryzen 9 3900X



En af de mest spændende og utvivlsomt den mest efterspurgte produktmeddelelse kom fra AMD med deres Ryzen 9 3900X og generelt hele Zen 2 serien, i det mindste hvad der er blevet afsløret hidtil. Det bliver utvivlsomt spændende at se 2 kerner og 24 tråde blive frigivet til en almindelig desktop-platform og selvfølgelig får vi alle de spændende Zen 2 forbedringer med i bagagen såsom forbedret performance og effektivitet.



Prisen på $ 500 3900X vil være en usædvanlig god deal for dem, der har brug for en 12-core processor, og det er helt sikkert øverst på undertegnets indkøbsliste for 2019.



MSI Prestige P100



MSI’s Prestige P100 designperle, er designet til det professionelle minded segment som content creators. Lad jer ikke snyde af det smukke ydre, da Prestige P100 potentielt kan gemme på et bæst under overfladen. Prestige P100 kan konfigureres med Intel Core i9-9900K, GeForce RTX 2080 Ti og 64 GB RAM, og hele herligheden pakkes pænt ind i et kompakt, slank udseende hvidt desktop chassis. MSI forklarede selv under Computex, at den iøjnefaldende trekant geometri på siderne er beregnet til at give et galaktisk nebula udseende. Hvorvidt det rammer målet er usikkert, men det er uden tvivl iøjnefaldende.



Corsair Hydro X



Corsair har fyldt ind- og udenlandske medier om bunker af nyheder om deres nye Hydro X serie med mere end 60 komponenter ved lanceringen. Hele serien ser ud til at være high-end komponenter, og vi må sige, at deres CPU- og GPU-blokke allerede ser ud til at være nogle af de bedste på markedet.



Heldigvis har vi fået en række samples til et kommende Tweak.dk/Corsair build, som vi inden for kort tid kan fremvise til jer.



Zotac GeForce GTX 1650 LP



Selvom alle eksisterende GTX 1650 grafikkort er ret meningsløse i vores optik, skiller et par af dem sig ud. Heriblandt Zotac GeForce GTX 1650 LP, en lavprofil version af GTX 1650, som vil klæde ethvert small formfactor build.

Team Group T-Force Xtreem ARGB



Noget så kedeligt som RAM, og valgt alene på specs og design. Hertil matte producenten finde en alternative måde at stave til extreme.



Modulerne byder på ”full-screen independent light module technology” og det visuelle ser Ganske imponerende ud tilt rods for det er RAM. De nye RAM understøtter DDR4-4800.



Lian Li Odyssey X



Der var en hel del nye og interessante kabinetter på Computex menuen i 2019. Lian Li medbragte en del spændende produkter, og et som skilte sig ud fra mængden. Lian Li Odyssey X kan vælges i to varianter; enten med en slank profil, der er godt optimeret til optimalt airflow, eller alternativt et mere traditionel tower med et meget aggressivt udseende. Kreativt koncept, som vil henvende sig til DYI folket med ønske og frihed under byggeriet.



Asus ROG Swift PG27UQX



PG27UQX er den første mini-LED gaming monitor på markedet. Asus’ nyeste flagskibs G-Sync Ultimate monitor tilbyder 576 backlight-zoner, der muliggøre fremragende HDR performance sammenlignet med 384 zoner i den foregående model. Den kører efter ASUS’ lovprisning - mere effektivt og bør tilbyde den bedste HDR spiloplevelse fra en skærm, når den lanceres senere i år.

Vi forventede ikke at se en mini-LED-skærm på markedet så hurtigt, men Asus har leveret for at gøre det til den bedste gamer skærm på Computex 2019.



Gigabyte Aorus AIC Gen4 8TB



AMD’s X570 bundkort baner vejen for en helt ny generation af solid state drev med forbavsende hurtige hastigheder. Under eventet så bunker af af nye M.2 PCIe 4.0 SSD'er dagens lys, og de mest hypede praalede med sekventielle hastigheder på omkring 5GB / s, hvilket er meget imponerende sammenlignet med nuværende PCIe 3.0 modeller, men intet matcher Gigabyte Aorus AIC Gen4 8TB SSD, der pakker ikke en, men fire M.2 drev på et udvidelseskort i RAID med en kapacitet på over 15 GB / s. Vi er ikke helt sikre på, hvem der har brug for en stationær pc med en lagerenhed på 15 GB / s, alt, men hvorfor ikke?



MSI Prestige X570 Creation



MSI har udviklet, hvad vi mener er det bedste high-end X570 bundkort rettet mod nørden og content creatoers. Prestige X570 Creation har det hele, masser af lagringsmuligheder, avanceret netværk løsningener med Wi-Fi 6 og 10Gb Ethernet og flere USB 3.0 porte, end du kan tælle til. Her til er Creation et forbandet smukt bundkort, som vil klæde ethvert build og bringe et hav af features med sig i samme omgang.



Gigabyte X570 Aorus Xtreme



Årets Computex bidrog med et hav af AMD X570 bundkort og Gigabyte havde en af de hårdeste dreng i klasse med sig i form af X570 Aorus Xtreme. Dette er det første bundkort, som vi kender til, der er designet med et ægte 16-faset VRM design takket være dets integration af Infineons 1000w PWM. Som supplement til det VRM-designet, er der en lang række topnotch funktioner med som Wi-Fi 6, 10Gb Ethernet, 3 stk. M.2 PCIe 4.0 stik og meget mere. På grund af dette mener vi, at Gigabyte har skabt det mest ekstreme high-end X570 bundkort til dato.