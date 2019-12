AUTHOR : Morten Kjær

PUBLISHED : 2017-04-18 10:57:30

Hold dig fra din smartphone og skab vækst

Vores smartphones er i dag et enormt stærkt værktøj med adgang til hele verdenen i vores lomme. Derfor er det også blevet meget fristende lige at tjekke mobilen hele tiden, frem for rent faktisk at få lavet det man skal.

Derfor, når du endelig skal koncentrere dig, så skal du bare plante et træ.



Forrest er en super simpel app der hjælper med noget af det rigtig mange af os har problemer med, at holde fokus væk fra mobilen. Appen fungere ved at du planter et træ i appen, og jo længere du holder dig væk fra mobilen, jo større bliver dit træ. Hvis du går ud af appen før tid, ja så dør dit træ.



Er du til gengæld effektiv, kan du over tiden plante en hel skov med forskellige træsorter og bygge en stort udvalg af træsorter op.



Appen findes til både til Android og IOS. Hvor den er gratis på Android - koster den 2$ til iOS.

Credit: Forestapp