AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-07 21:19:07

Honor-præsident med stikpille til konkurrenterne

Honor har netop præsenteret to nye smartphones. Den lejlighed blev også lige benyttet til at give en mindre stikpille til to af de helt store konkurrenter.

Honor – Huaweis mobilselskab – havde i forgårs inviteret pressen med til et større event i London.

Eventet startede med at løfte sløret for to nye smartphones i form af Honor 7X og Honor View 10.

Honor-præsidenten George Dhao sagde efterfølgende, at Honor nu har nået målsætningen om at overgå Samsung og Apple, når det kommer til udbud af smartphones.

De to konkurrenter er nok langt fra enige, men det er ikke desto mindre en interessant udmelding fra George Dhao.

Honers to nye smartphones bliver tilgængelige i januar. De kommer til at koste henholdsvis 299 og 450 dollars.