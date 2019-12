AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-05 21:44:21

House of Cards fortsætter

House of Cards-produktionen har længe været holdt hen i det uvisse. Det står nu klart, at den fortsætter.

Netflix valgte i sidste måned at ophøre samarbejdet med Kevin Spacey, der i en periode har været under seksuelle anklager.

Det har siden da været ukendt, om Netflix også helt ville aflyse House of Cards. Det ser dog ikke ud til at blive tilfældet.

Netflix har besluttet sig for at fortsætte House of Cards-produktionen. Det er blevet bekræftet af Ted Sarandos, der fungerer som Chief Content Officer hos Netflix.

Sjette sæson bliver den første uden Kevin Spacey. Robin Wright, der spiller kone til Spacey, forventes at blive seriens nye hovedkarakter.

Sjette sæson bliver samtidig den sidste i House of Cards-universet. Den kommer kun til at have otte episoder.