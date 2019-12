AUTHOR :

Huawei Watch GT læk omtaler 7 dages batterilevetid

Batterilevetid er uden tvivl er fokuspunkt på smartwatches, og netop batterilevetid er et keypoint på Huawei Watch GT uret. Nu er kommet yderligere informationer samt et lidt sløret billede af uret op til overfladen, som potentielt kunne tyde på Huawei Watch GT uret kan håndtere op imod 7 dages batterilevetid

Nu er der kommet yderligere informationer samt et lidt sløret billede af uret op til overfladen, som potentielt kunne tyde på Huawei Watch GT uret kan håndtere op imod 7 dages batterilevetid på en enkelt omladning.

Annonceringen af Huawei Watch GT forventes at komme sammen med deres nye Mate 20 lancering senere i oktober.

De nuværende informationer som kommer forud for en officiel lancering, peger i retning af Huawei Watch GT designes med et 1,39 tommer AMOLED display, og frigives i to varianter, Classic/Fashion og en Sport version.

På det lækkede billede fremkommer to store knapper på siden, og så har flere udenlandske medier omtalt en touch funktionalitet på Huawei Watch GT uden det er officielt udmeldt. Det nye Huawei Watch GT smartwatch skulle være vandtæt, og kilder omtaler også integration af NFC og GPS.



Rygtebørsen omtaler Huawei Watch GT udstyres med et 420mAh batteri, som skal danne rammen for føromtalte 7 dages batterilevetid i tæt samarbejde med en Snapdragon Wear 3100 processor, som Qualcomm løftede sløret i september.

Prisen på Huawei Watch GT er ikke oplyst fra officiel instans.

