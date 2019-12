AUTHOR :

Huawei bevilget midlertidig tilladelse af US Commerce Department

Som mange af jer sikkert har hørt nu, er Huawei stødt på massive problemer med den amerikanske regering, hvor de igår blev blacklistet fra at gøre forretninger med amerikanske virksomheder, såsom Google.



Selv om det kan virke som om dette handler mere om at "straffe" Huawei, er virkeligheden, at det vil påvirke alle i sidste ende.



Dette omfatter amerikanske virksomheder, som Huawei har købt hos og naturligvis også kunderne.

Nu er der kommet et mindre plaster på Huawei såret, og US Commerce Department har meddelt, at de vil give Huawei en midlertidig udsættelse, hvor Huawei i de næste 90 dage vil kunne fortsætte med at købe amerikanske produkter.



Disse indkøb kan dog kun bruges til produkter, der bruges til at opretholde virksomhedens eksisterende netværk og til at levere softwareopdateringer til eksisterende Huawei enheder. Det betyder, at Huawei ikke vil være i stand til at købe komponenter til fremstilling af nye produkter.



“It appears the intention is to limit unintended impacts on third parties who use Huawei equipment or systems. It seems they’re trying to prevent network blackouts” fortæller advokat Kevin Wolf, som er tidligere Commerce Department official.



Det er stadig uklart, hvor længe denne placeringen på regeringens blacklist liste forventes at blive opretholdt.



Tidligere havde en af Huaweis konkurrenter, ZTE, også ramt en lignende form for forbud, men det lykkedes dem senere at rette på problemerne, og forbuddet blev ophævet få måneder efter.