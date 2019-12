AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-15 12:41:41

Huawei klar med egne operativsystemer i tilfælde af et forbud

Kampen mellem den amerikanske regering og Huawei, viser ingen tegn på at aftage i styrke. Men skulle situationen forværres, er den kinesiske tech giant parat til at bruge sine egne proprietære operativsystemer i deres mobile produkter.

USA har længe anklaget Huawei for at spionere på vegne af den kinesiske regering, men spændingen mellem de to har nået nye højder siden starten af 2018, hvilket kulminerede i den nylige anholdelse af CFO Meng Wanzhou, datter af firmaets grundlægger Ren Zhengfei.



Næste muligt skridt fra USA kunne forbyde amerikanske virksomheder at lave forretninger med Huawei



Samme straf blev sendt i retning af ZTE sidste år. Få måneder før handelsforbuddet blev ophævet, blev virksomheden så hårdt ramt, at det medførte store driftsaktiviteter blev sat på hold.



Skulle Huawei blive mødt med samme forbud, forsøger producenten at være forberedt. Firmaet har siden 2012 arbejdet på at udvikle og klargøre et operativsystem, der kunne erstatte Android. Sidste gang dette software var fremme i pressens søgelys, var tilbage i 2016.



I et interview til Die Welt, fortæller Huawei mobile chief Richard Yu Chengdong:



“We have prepared our own operating system, if it turns out we can no longer use these systems [Android], we will be ready and have our plan B,”



Huawei udtaler de naturligvis vil gøre meget for ikke at rammes worst-case scenario.



"We fully support our partners' operating systems -- we love them and our customers love them. Android and Windows will always remain our first choices," fortæller en talsperson fra Huawei.



Læs mere via Softpedia og ubergizmo

Kilde:

Softpedia, ubergizmo