Huawei klar med smartwatch-opdatering

Huawei er en af mange firmaer, der i øjeblikket gør sig gældne på smartwatch-markedet. Nu kan ejerne af et Huawei Watch glæde sig over en dejlig nyhed.

Huawei har tidligere oplyst, at man var på vej med en Android Wear 2.0-opdatering til deres Huawei Watch. Dengang fik tekniske problemer udskudt opdateringen.



I sidste måned kunne Huawei bekræfte, at Google havde ordnet problemerne. Det har nu gjort det muligt for Huawei Watch-brugere at installere Android Wear 2.0-opdateringen.



Flere brugere har allerede meddelt til Reddit, at de har modtaget opdateringen. Opdateringen har dog ikke foregået automatisk.



Det har indtil videre kun været muligt at få fingrene i opdateringen ved at klikke på ”system is up to date”. Dette punkt finder du inde under settings-menuen.



Sørg for, at dit Huawei Watch har forbindelse til internettet. Kun herigennem er det muligt at downloade af opdateringen.