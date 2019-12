AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-16 23:48:55

Huawei på vej med tre nye MateBooks

Huawei har planlagt en storstilet MateBook-præsentation i næste uge. Der bliver virkelig noget at se frem til.

Det er efterhånden et stykke tid siden, at Huawei sidst valgte at lancere en MateBook. Det bliver der nu gjort noget ved.



Huawei har på deres egen Twitter-profil bekræftet, at nye produkter vil blive præsenteret 23. maj. Teaseren som følger med meldingen gør det klart, at der kommer til at blive tale om en større MateBook-præsentation.



Rygterne mener at vide, at Huawei vil lancerer intet mindre end tre nye MateBook-modeller. De kommer til at hedde MateBook E, MateBook D og MateBook X.



Alle tre modeller vil angiveligt blive udstyret med Intels Kaby Lake processer. Derudover skal de efter planen udgives med 8 GB RAM.



Det vides endnu ikke, hvad priserne bliver. Det må vi højst sandsynligt vente til 23. maj med at få at vide.