AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-15 10:48:22

Huawei rygtes på vej med tre nye MateBook-modeller

Huawei er bedst kendt for udviklingen af smartphones. Det betyder dog ikke, at de ikke også eksperimenterer med andre produkter.

Huawei lancerede sidste år den såkaldte MateBook. Nu rygtes det, at den kinesiske virksomhed er på vej med hele tre nye efterfølgere.

De nye MateBook-modeller forventes at skulle hedde MateBook D, MateBook E og MateBook X. Alle tre kommer til at køre med Windows 10.

MateBook E menes at være den model, der kommer til at ligne sin forgænger mest, når det kommer til design.

De to andre modeller kan i stedet se frem til at få samme udseende som et par mere konventionelle notebooks.

Huawei har endnu ikke været ude at bekræfte eller antyde noget vedrørende de nye MateBooks.