AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-05-20 19:15:07

Huawei udtaler sig efter samarbejdsophør med Google

Som vi tidligere på dagen har debatteret, er Huawei nu blevet lukket ude i kulden, grundet handelsstriden mellem USA og Kina, eftersom USA ser Huawei som en trussel mod landets sikkerhed.

Som følge af den amerikanske lov, har Google fulgt trop, og derved er samarbejdet mellem Android og Huawei stoppet.

Kort efter dette har flere store amerikanske tech-virksomheder såsom, Intel, Qualcomm og Broadcom udmeldt, at de også stopper samarbejdet med Huawei.

Situationen ser derfor ikke særlig positiv ud for Huawei på nuværende tidspunkt, men de har dog valgt at udtale sig vedrørende sagen.

“Huawei has made substantial contributions to the development and growth of Android around the world. As one of Android’s key global partners, we have worked closely with their open-source platform to develop an ecosystem that has benefitted both users and the industry.

Huawei will continue to provide security updates and after-sales services to all existing Huawei and Honor smartphone and tablet products, covering those that have been sold and that are still in stock globally.



We will continue to build a safe and sustainable software ecosystem, in order to provide the best experience for all users globally.” Udtaler Huawei

Huawei nævner kort sagt, at alle nuværende Huawei og Honor smartphones vil fortsætte med at modtage sikkerhedsopdateringer og support, trods den kritiske situation.

Lige nu ser det dog sort ud angående fremtidige Android opdateringer, herunder Android Q, såfremt Huawei, Google og USA, ikke finder en løsning.



Konflikten mellem USA og Huawei har efterhånden stået på i noget tid, og allerede tilbage i marts udtalte Richard Yu – chefen for Huawei’s mobildivision, at de er klar med deres eget styresystem, såfremt det ikke længere er muligt at benytte sig Android-systemet.

Det er dog endnu udvist hvorvidt Google måske tvinges til at lukke deres tjenester, på eksisterende Huawei-enheder i fremtiden.



Generelt set, er der mange områder i dette emne der er slørede, og på baggrund af dette, er det måske ikke det bedste tidspunkt lige nu, at købe en ny smartphone fra Huawei. Midlertidigt er det måske er klogest at vente lidt, indtil situationen er bedre belyst.



Billede og kilder:

Huawei, Google, Geeky-gadgets, DR