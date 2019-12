AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-07 10:45:14

Huawei vil være at finde under MWC 2018

Huawei har efter sigende fravalgt sig muligheden for at lancere den nye Huawei P20 under MWC 2018. Det betyder dog ikke, at den kinesiske smartphone-gigant har tænkt sig at skippe eventet – tværtimod.

Huawei har via et opslag på Weibo bekræftet, at virksomheden vil være at finde under MWC 2018.

Det samme opslag oplyser desuden også, at Huawei vil afholde sit eget event i slutningen af marts.

Eventet skal bruges til at løfte sløret for nye produkter, og der er gode chancer for, at Huawei P20 vil være iblandt dem.

For de smartphone-fans, der holder meget af smartphones med gode kamera-mulighed, så er der god grund til at holde ekstra godt øje med Huawei P20.

Huaweis nye smartphone bliver angiveligt den første nogensinde til at ankomme med intet mindre end tre kameraer på bagsiden.