AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-15 21:05:50

Hulu arbejder på Hitman som tv-serie

Hitman er bedst kendt som spilserie. Det er dog også et univers som tidligere er blevet filmatiseret, og nu er turen så kommet til at lave en tv-serie ud af det hele.

Hitman er bedst kendt som spilserie. Det er dog også et univers som tidligere er blevet filmatiseret, og nu er turen så kommet til at lave en tv-serie ud af det hele.

Hulu blev i sidste uge præsenteret som den nye streaming service for Nintendo Switch. Nu tyder noget på, at Switch-ejerne for fremtiden kan nyde godt af en ny spændende tv-serie.

En rapport fra Deadline melder nemlig, at Hulu i øjeblikket arbejder på at udvikle det velkendte Hitman-univers til en tv-serie.

Hulu har i forsøget på at komme i mål med det ambitiøse projekt allieret sig med Fox 21.

Manuskriptet til pilot-afsnittet kommer angiveligt til at blive skrevet af Derek Kolstad, der er kendt for at stå bag historierne om John Wick.

Der er endnu intet nyt omkring, hvornår serien forventes at få premiere. Det ville dog være en god ide at begynde at abonnere på Hulu, hvis man vil holde sig opdateret.