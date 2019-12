AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-04 10:58:00

Hurtigere hastighed med Hybrid Bredbånd

Bredbånd er et must i de danske hjem, hvor vi flittigt benytter internettet til at streame musik og tv, spille spil, shoppe, sende mails og benytte sociale medier. Selvom Danmark er et af de lande med den bedste bredbåndsdækning, så er der stadig flere danskere, der lider under en langsom og ustabil internetforbindelse – især når vi kommer lidt ud fra byerne. Hybrid Bredbånd kan være den nye løsning.

Selvom der inden for de seneste år er blevet introduceret flere teknologiske opdateringer, når det kommer til bredbånd, så er der stadig en del af Danmark, der er skåret af fra de gode, stabile hastigheder. Nu er der en ny løsning på vej, som skal skabe bedre hastighed i yderområderne. Først er det dog relevant at kigge på, hvad for nogle muligheder der findes i dag.

Typer af bredbånd

Der findes flere forskellige typer af bredbånd:

- Bredbånd via telefonstikkets kobberkabler (DSL)

- Bredbånd gennem antennekablet (coax)

- Bredbånd via fibernet

Langt de hurtigste forbindelser er dem, du kan få via fibernettet, men det er langt fra alle, der kan benytte sig af denne mulighed. Fibernet kræver nemlig nogle bestemte kabler, der fungerer via lysledere, men disse kabler er ikke allerede anlagt, hvilket betyder store udgifter til udlæggelse af kablerne for teleselskaberne. Primært er det i byområderne, at der er blevet anlagt fibernet, hvilket derfor ikke har hjulpet den del af befolkningen, der i høj grad lider under ustabil bredbåndsforbindelse.

Bredbånd gennem antennekablet og kobbernettet er ofte de forbindelser, der benyttes i yderområderne. De kan give nogle ganske fornuftige hastigheder, men der, hvor disse teknologier kan halte, er, at det har stor betydning, hvor på nettet din bolig er placeret. Ligger boligen langt fra centralen, og er ledningerne gamle, så kan det mærkes på hastighederne. Det er her, den store fordel i fibernettet opnås, da de optiske kabler ikke bliver svækket af store afstande, og derfor kan levere hurtige hastigheder på alle – uanset længden fra centralen.

Så selvom det er muligt at få bredbånd i hele Danmark, så kan der stadig være meget stor forskel på de hastigheder, der kan opnås. Er man en af dem, der har svært ved at opnå en fornuftig hastighed, så kan mobilt bredbånd være alternativet.

Mobilt bredbånd

Den primære forskel på almindeligt bredbånd og mobilt bredbånd er, at du ikke er afhængig af kabler, men i stedet får signalet igennem mobilmasterne, som er placeret rundt omkring i Danmark. Her kan du også få hurtige forbindelser helt op til 4G. 4G-forbindelsen er dog også afhængig af, hvor i landet du befinder dig. Skulle du være uden for et område, hvor der kan tilbydes 4G, så betyder det ikke, at du intet internet har, blot at du i stedet bliver koblet på 3G-netværket.

Hybrid Bredbånd

Den nye teknologi der skal give danskerne endnu bedre dækning – specielt i yderområderne – har fået navnet Hybrid Bredbånd. Det nye Hybrid Bredbånd skal kombinere de to allerede eksisterende bredbåndsteknologier for på den måde at kunne give en endnu stærkere forbindelse. En kombination af

begge disse netværk skal kunne sikre, at der kan gives mere stabile forbindelser, selvom boligen er placeret i et af de hårdt ramte områder. På den måde vil brugeren få en bedre oplevelse med deres bredbånd.

Samtidig vil kombinationen af de to teknologier ligeledes kunne skabe hurtigere hastigheder. Det kan være svært at sige præcis, hvor meget hurtigere forbindelserne vil blive, da det varierer fra sted til sted, men nogle vil opleve en markant forbedring. For eksempel kan nogle opleve at gå fra en downloadhastighed på 10 M/bit til en på 50 M/bit, hvilket må siges at være en markant forbedring.

YouSee er i øjeblikket i gange med at teste Hybrid Netværk i mere end 500 husstande, og der kommer yderligere 250 mere med i testen inden for nærmeste fremtid. Det bliver spændende at se, hvornår teknologien er klar til udrulning, men forhåbentlig sker det inden for det næste års tid.