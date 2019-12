AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-30 19:14:06

Indien overgår USA på smartphone-markedet

USA må nu se sig selv blive overgået af både Kina og Indien, når det drejer sig om at være førende på smartphones.

USA var førhen i tiden kendt for at have verdens største smartphone-marked. Virksomheder som Xiaomi, Huawei og Oppo har dog i dag sørget for, at Kina har overtaget førstepladsen.

Nu fortsætter USA smartphone-nedturen. En ny rapport fra Canalys melder således, at Indien har skubbet USA ned på tredjepladsen.

Indien har altså overtaget positionen som verdens andet største smartphone-marked. Landet har alene i tredje kvartal af 2017 foretaget mere end 40 millioner smartphone-forsendelser.

Der er dog stadig et stykke vej op til Kina, der siges at foretage mere end 110 millioner forsendelser pr. kvartal.

Det er ironisk nok de kinesiske smartphones, som er blandt de mest populære i Indien lige nu. Samsung er dog fortsat i spidsen som det mest populære brand.