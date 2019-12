AUTHOR :

2019-03-22

Intel Gen 11 GPU Ashes of the Singularity benchmarks lækket

I går afslørede Intel nye informationer om deres kommende Gen11 arkitektur, og nu er de første benchmarks allerede via TUMAPISAK.

Intels Gen 11 GPU sætter nye højder for integreret GPU, og rammer 1 TFLOPs mærket. For at sætte dette i perspektiv var Xbox One oprindeligt designet til at have 1,3 TFLOP).



Tidligere benchmarks af ES samples viser Intels Gen 11 LP GPU har et 100% performance gain over nuværende UHD620. Her er NVIDIAs modstykke MX130.



Det er værd at huske på med nedenstående benchmarks, at de er skabt på en tidlig Engineering Sample (ES), beta drivers og på en processor med lavt strømforbrug, som er henvendt til det mobile segment.



Når det er sagt, er resultatet vel forventeligt selvom der er tale om next-gen 11 GPU.

Performance er omtrent det dobbelte af Intel UHD 620 og omtrent det samme som NVIDIAs MX 130. Det betyder i det væsentlige, at Gen11 GPU officielt sætter MX110 og MX130 ude på sidesporet.

Intel’s Gen 11 iGPU sammenlignet med NVIDIA MX130



Intel Gen 11 GPU ES scorer gennemsnitligt 20,4 fps i den lave 1080p indstilling. En Intel UHD 620 opnår omtrent 10 fps, mens en MX110 og MX130 opnår henholdsvis 17,7 og 20,1. Med andre ord gør Intel Gen 11 iGPU MX110 og MX130 overflødig. Altså gode nyheder for computer byggeri på et lavt budget, og som stadig er i stand til at trække mindre krævende spil.



Gen11 GPU’en vil være perfekt til ultrabooks, da mange OEM'er lige nu er tvunget til at installerer separate køleløsninger til MX110 eller MX130 (MX-serien er mærket for ultrabooks), hvilket giver kompleksitet til designet.



Med en integreret GPU, der er i stand til at opnå samme ydelsesniveau, vil OEM'er kunne reducere omkostningerne og tilbyde samme ydelse til lavere prisniveauer.



