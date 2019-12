AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-25 07:15:51

Intel dropper deres Compute Card

Ifølge en ny rapport har Intel besluttet at afslutte udviklingen af sine Compute Cards. Enheden var omkring samme størrelse som et kreditkort, og havde de centrale komponenter, som vi kender fra en computer. Dette omfattede en processor, RAM, lager, trådløst modem med videre.



Ideen bag Compute Cards var at give virksomhederne en simpel løsning for at kunne tilbyde produkter svarende til dockingstationer, som nemt kunne opgraderes, når Intel udgav nye versioner fra deres Compute Cards serie.



Intel fortæller:



“We continue to believe modular computing is a market where there are many opportunities for innovation,” a spokesperson for the company said, adding that a decision has been made to “not develop new Compute Card products moving forward.”



Compute Cards blev første gang fremvist af Intel på CES 2017, og nu stopper producenten efter alt at dømme projektet.

Billede & Kilde

Intel, Slashgear