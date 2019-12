AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-23 13:08:54

Intel fraråder kunderne at benytte sig af den originale Spectre og Meltdown patch

Fornyligt annoncerede Intel deres Spectre patch var klar til 90 procent af alle berørte Spectre og Meltdown processorer. Skulle det efterfølgende være gået din næse forbi, så medbragte den famøse patch sine helt egne problemer.

Installeringen af den første Intel patch resulterede nemlig i spontane reboots og computere der ikke kunne lukkes ned. Nu anbefaler Intel direkte, at man ikke benytter sig at deres første patch, men i stedet installerer deres nyeste version.

På Intels eget website forklarer producenten, at problemet er fundet, og samtlige Intel partnere de næste dage vil modtage den opdaterede patch til Spectre og Meltdown.



Intel skriver:



“We recommend that OEMs, cloud service providers, system manufacturers, software vendors and end users stop deployment of current versions, as they may introduce higher than expected reboots and other unpredictable system behavior.”