AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-18 09:40:04

Intel indgår licensaftale med AMD

Intel samarbejder ikke længere med NVIDIA. I stedet har man nu valgt at køre en aftale i hus med AMD.

Intels licensaftale med NVIDIA ophørte 17. marts 2017. Nu skulle man dog have indgået en ny licensaftale med AMD. Det melder flere rapporter.



Den nye licensaftale indebærer grafikteknologi fra AMD. Det er på alle måder en spændende aftale, som Intel har indgået.



Aftalen er langt fra en lille en af slagsen. Den menes at have en samlet værdi på op imod 200 millioner dollars.



Hverken Intel eller AMD har endnu været ude at bekræfte aftalen. Det forventes dog at ske inden længe.



Spændende bliver det at se, hvorvidt samarbejdet kommer til at forløbe over de næste år. Både Intel og AMD synes dog at have skudt papegøjen.