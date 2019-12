AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-16 09:51:01

Intel træder ind på grafikkorts scenen fra 2020. Konkurrence til Radeon og NVIDIA?

En formodet nyoprettet Intel Twitter konto er dukket op, hvilket som udgangspunkt ikke giver det store sus i maven - det gør derimod indholdet/opslaget.

En formodet nyoprettet Intel Twitter konto er dukket op, hvilket som udgangspunkt ikke giver det store sus i maven - det gør derimod indholdet/opslaget.



Selvom intet officielt er meldt ud fra hestens mule, så kunne det tyde på NVIDIA og Radeon fra 2020 får en ganske interessant konkurrent i Intel klæder. Opslaget teaser nemlig via den nye Twitter konto for en indtræden på markedet for grafikkort, og denne gang ikke fra den vanlige skuffe med integrerede grafik. Der bliver fra 2020 tale om såkaldte ”Intel discrete graphics solutions”, altså grafikkort som vi kender dem fra NVIDIA og Radeon lejrene.



Det er dog ikke første gang vi ser den udmelding fra Intel, men med ansættelse af Raja Koduri og Chris Hook, tidligere ansatte hos AMD’s Radeon Technology Group, så har Intel kvaliteterne in-house.

Hvor meget Intel satser på konkurrenter til NVIDIA og Radeon inden for gaming grafikkort må tiden vise

Læs mere HER

Image credit: Intel