PUBLISHED : 2019-03-19 13:49:04

Intel vil bygge den første exascale supercomputer i USA

Intel har meddelt, at de vil bygge Amerikas første exascale supercomputer. Et system, der kan udføre en quintillion beregninger pr. sekund.

Sammen med underleverandøren Cray, udvikler teknologigiganten en supercomputer, der forventes at være klar inden 2021, og som skal placeres hos Department of Energy's Argonne National Laboratory i Chicago.

Den $500 millioner dyre Aurora supercomputer, vil blive drevet af Intels kommende Xeon Scalable processor, Intel Xᵉ, sammen med Optane DC hukommelse, X compute arkitektur og Intels ONE API suite af udvikler værktøjer.

Cray vil bidrage med deres Shasta systemarkitektur, som kan understøtte flere CPU'er, GPU'er og high-performance interconnects som Slingshot.

Secretary of Energy, Rick Perry, som deltog under annonceringen forklarede:

"Achieving exascale is imperative, not only to better the scientific community, but also to better the lives of everyday Americans."

"Aurora and the next generation of exascale supercomputers will apply [high-performance computing] and AI technologies to areas such as cancer research, climate modeling and veterans' health treatments."

