Intel vil have AMD Vega i deres bærbare computere

Planerne for det kommende samarbejde mellem AMD og Intel, er ved at finde vej frem i lyset, og det tyder nu på et samarbejde inden for det mobile segment, er kommet på plads mellem de to mastodonter.

Det handler om noget så ”simpelt” som at mindske den fysiske størrelse på den mobile platform. Et område, Intel har båret kronen på i mange år, men som AMD bestemt finder oplagt med lanceringen af de mobile AMD Ryzen chips.

Det nye samarbejde, og det endnu unavngivne produkt, skal bunde ud i en nyudviklet silicon, som ifølge Intel bliver halv størrelse rent fysisk vs. de nuværende setups. De nuværende er begrænset af deres fysiske størrelse, når de samtidig presses ind på meget lidt plads, som vi for eksempel ser på bærbare enheder med videre, og her er samarbejdet mellem Intel og AMD helt skelsættende for mobile enheder.



Intels Christopher Walker skriver følgende:



The move will allow OEMs to be more creative and deliver innovative thin and light designs with improved thermal dissipation. Furthermore, it frees up valuable real estate that can be used to improve battery life, create new motherboard layouts, experiment with new cooling solutions and more.

Videoen giver et super spændende inblik i det nyt projekt!



Det endnu ukendte produkt skulle baseres på Intels 8th generation Core familie, som kombineres med næste generation af High Bandwidth Memory (HBM2), samt en nyudviklet semi-custom discrete grafik chip fra AMD’s Radeon Technologies Group, der er udviklet specielt til Intels enheder. Dette integreres så i en kommende CPU fra Intel og forventes lanceret i starten af 2018 hvis alt går som planlagt.



En af vigtigste key features bliver Intels egen Embedded Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB), som Intel selv beskriver som en bridge, der åbner muligheden for, at den nye silicon hurtigt kan overføre data.



Ifølge Christopher Walker vil tilførelsen af EMIB eliminere kravet om et større fysisk design og tilmed optimere hurtigere dataoverførsel, bedre performance og ydermere være strømbesparende.

Christopher Walker forklarede også, at den kommende chip bliver den første consumer chip, der inddrager EMIB, der også kan udnytte den lynhurtige HBM2 hukommelse.



Den nye silicon, som laves hos især AMD’s Radeon Technologies Group, bliver udstyret med en strømbesparende feature, som er skræddersyet til at forbinde til processoren, den discrete grafikchip og den dedikerede hukommelse.



Første gang vi hørte om dette samarbejde er over et år siden, og nu ser det altså ud til, at noget faktuelt er på vej i nær fremtid. Gætterierne går på, at sløret løftes under det kommende CES event i Las Vegas, så indtil da, må vi vente med spænding.