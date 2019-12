AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-27 16:01:49

Intet afgjort angående premieredato for sæson 8 af Game of Thrones

Der kommer en sæson 8 af Game of Thrones, men hvornår er det helt store spørgsmål. Der kan ske at gå 1-2 år, før en eventuel premieredato.

Game of Thrones er som bekendt gået ind i sin syvende sæson, hvilket betyder, at den populære serie stille og roligt nærmer sig en endegyldig afslutning.



Vi ved, at der også kommer en sæson 8, men det står endnu ikke klart, hvornår den går i luften.



HBO’s præsident, Casey Bloys, har nemlig bekræftet, at intet er besluttet angående en mulig premieredato. Bloys melder dog i stedet, at manuskriptet er færdiggjort.



Sæson 8 bliver en kort en af slagsen. Den kommer kun til at have seks episoder, hvilket er en færre end de syv i den igangværende sæson 7.



Noget tyder altså på, at Game of Thrones-fans må vente et godt stykke tid på den sidste sæson. Nogle rygter taler om en premiere i 2018, mens andre udskyder den helt til 2019.