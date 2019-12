AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-17 23:39:57

Japansk firma vil aflønne medarbejdere med Bitcoins

Bitcoin-succesen raser, og det er flere arbejdsgivere nu begyndt at se lyset i. I Japan gør et firma sig klar til at aflønne et stort antal medarbejdere med den meget omtalte valuta.

Bitcoin-kursen er i voldsom fremgang, hvilken de efterhånden har været i et godt stykke tid. Derfor kommer det heller ikke som nogen overraskelse, at der nu er et japansk firma, der gerne vil prøve at aflønne nogle af deres medarbejdere med Bitcoins frem for rigtige penge.

Firmaet, som går under navnet GMO Internet, håber på, at denne udvikling kan være med til at skaffe en bedre og større forståelse af Bitcoin-valutaen.

GMO Internet har i første omgang planer om at aflønne op imod 4.000 medarbejdere med Bitcoins.

Dem der siger ja til at blive en del af projektet vil kunne se frem til at blive betalt 890 dollars om måneden i Bitcoins.

Hvis du ikke tidligere har hørt om GMO Internet, så er det et firma, der gør sig i reklame, finans og infrastruktur omkring internettet.