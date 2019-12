AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-27 00:18:14

Jeff Bezos runder 100.000.000.000 dollars

Amazon er en guldgrube for Jeff Bezos. Det er igen blevet bevist.

Amazons grundlægger Jeff Bezos har længe kæmpet en hård kamp med Bill Gates om at være verdens rigeste mand.

Nu sidder han endelig alene på tronen. Nye rapporter melder nemlig, at Jeff Bezos har nået en formue på mere end 100.000.000.000 dollars.

Det betyder dog ikke, at Jeff Bezos har 100.000.000.000 dollars siddende i banken. Store dele af beløbet er blandt andet placeret i aktier hos Amazon.

Amazons aktier har for nyligt taget et stort spring op ad stigen. Det skyldes især Black Friday, der var meget indbringende for netop Amazon.

Spændende bliver det at se, hvor længe Jeff Bezos kan beholde sin position som verdens rigeste mand.