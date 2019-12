AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-15 23:36:41

John Wick ankommer som tv-serie

John Wick-filmene har været så stor en succes, at den skydegale lejemorder nu også skal indgå i en tv-serie.

Starz og Lionsgate stod for afsløringen under den igangværende Television Association Press Tour.

Den nye tv-serie kommer til at gå under navnet "The Continental".

Der vil ligesom i filmene være fokus på vilde kampscener og intense skuddueller. Det har Chris Albrech, der fungerer som CEO for Starz, bekræftet.

Det vides endnu ikke, hvornår ”The Continental” forventes at få premiere. Derudover står det heller ikke klart, om tv-serien kommer til at danne en overgang til filmene.

Der er indtil nu blevet lavet to John Wick-film. I 2019 ankommer den tredje – og det bliver også denne gang med Keanu Reeves i hovedrollen.