Kaffeøl brygges på samarbejdet med Moccamaster

De fleste er formentlig stødt på en kaffemaskine fra Moccamaster på et tidspunkt i deres liv. Drengene bag Prolog Coffee Bar, der blandt andet har udviklet en kaffeøl, er særligt glade for at have stødt på Moccamaster, der bakker op om flere af deres udviklingsprojekter

De fleste danskere får deres daglige kop(per) kaffe, og nogle kan nærmest ikke komme ud af døren, før de har fået den første kop. Ejerne bag den københavnske kaffebar Prolog vil dog gerne have danskerne til at presse lidt mere ud af bønnerne end bare energi.



“Vi er drevet af lysten til at brede viden om kaffe ud. For kaffe er mere end bare kaffe. Det spænder bredt og kan smage forskelligt alt efter hvilken måde, der bliver dyrket, fermenteret, ristet og brygget på. Mangfoldigheden er ikke så kendt,” mener Sebastian Quistorff, der er partner hos Prolog og uddyber: “Vi har en kæmpe passion for kaffe, ristning og detaljer. Vi nørkler helt ned, så vi kan give gæsterne noget ekstra og blive klogere. Det er fantastisk givende at give viden.”



Ejeren mener ikke, at det er så meget anderledes end vin, og det er der alligevel en del danskere, der interesserer sig for - inklusive ham selv.



“Jeg har altid interesseret mig for vin, hvor det både er mikroklima, jordbundsforhold og timing, der påvirker smagen. Sådan er det også med kaffe. En dag for otte år siden smagte jeg, at kaffe fra Hawaii og Etiopien smagte helt forskelligt. Det havde virkelig den der wauw-effekt på mig, at der var så mange nuancer. Det åbnede op for en stor verden og åbnede mine øjne for kaffe. Der er mange ting, der harmonerer med kaffe. Vi arbejder innnovativt med kaffe og sensorik og har blandt andet lavet en IPA med Flying Couch, kaffe og øl spænder nemlig godt sammen. Det er sjovt at møde andre med samme vision. Vi laver altid mange samarbejder med street art-kunstnere og gallerier, så det er lige til for os. Vi udvikler os meget igennem det og kommer tættere på vores DNA.”



Redskaberne skal være i orden

Ud over at sikre gode, velsmagende oplevelser for gæsterne i kaffebaren, er de unikke samarbejder efterhånden også blevet en del af deres DNA.



“Vi lagde mærke til, at La Cabra (kaffebar i Aarhus, red.) samarbejdede med Moccamaster og brugte deres maskiner. Vi ville gerne lege med, så nu har vi fået stablet et samarbejde på benene. Vi synes, Moccamaster er et fantastisk produkt. Når nogle hører Moccamaster forbinder de det måske ikke lige frem med luksus og specialiteter, men som en kaffe der står og varmer sig i flere minutter. I min optik er det den bedste kaffemaskine på markedet, og vi arbejder kun med de bedste materialer. Jeg er også langt større tilhænger af filterkaffe end stempelkande, da det har et mere klart og rent udtryk. Moccamaster harmonerer godt med os, fordi de er kompromisløse. De har beholdt samme gode produkt, men udvikler stadig på det og ser potentialer i sådan nogle som os. Samarbejdet sikrer, at vi kan lave forskellige videoer, der viser at kaffe er en sensorisk oplevelse, som når vi samarbejder med Flying Couch, eller bliver inviteret til at lave kaffe og præsentere vores nordiske kaffekultur på designmessen i Milano. Og så er det endda kun begyndelsen.”



Hvordan samarbejdet fortsætter er endnu uvist, men som Sebastian Quistorff siger: “Om vi er i Tokyo eller Boston til messer og kaffekonkurrencer, så er vi klar på at tage Moccamasteren med under armen.”

