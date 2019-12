AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-11 01:16:28

Kamp-scene i Game of Thrones tog 55 nætter at filme

Game of Thrones har fortjent at slutte af med et brag i sin sidste sæson. Nu tyder noget da også på, at det kommer til at blive tilfældet.

Vi ved allerede nu, at sæson 8 bliver den sidste af Game of Thrones. Vi kan på den baggrund godt tillade os at forvente en blændende afslutning på en af de mest populære tv-serier nogensinde.

De ansatte I og omkring produktionen er i hvert fald godt i gang med at gøre deres for at give seerne en helt speciel oplevelse. Det afspejler en ny rapport fra Watchers on the Wall.

Rapporten melder, at Game of Thrones-holdet har været så omhyggelige med en afgørende kamp-scene i sæson 8, at den har taget intet mindre end 55 nætter at filme.

Game of Thrones har indtil nu præsenteret sine seere for en ny sæson for hvert år. Denne gang må fansene dog vente lidt længere.

Sæson 7 fik som bekendt sin premiere i sommeren 2017. Sæson 8 får først sin premiere i april 2019.