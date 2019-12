AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-12 12:14:05

Khoshbin fremviser specielbyggede Veyron Grand Sport Roadster Vitesse Rembrandt

Bugatti Veyron er på alle måder et stykke firehjulet kunst, som ud over at være visuel lækker – også gemmer på et fartmonster under det smukke ydre.

Bugatti Veyron er på alle måder et stykke firehjulet kunst, som ud over at være visuel lækker – også gemmer på et fartmonster under det smukke ydre.

Siden annonceringen tilbage i 2004, har Bugatti Veyron sat et hav af rekorder. Som en værdig efterfølger, lancerede Bugatti deres Chiron, som i den grad har formået at løfte fanen fra Veyron.

I nedenstående video, fremviser Manny Khoshbin hans specielbyggede “Rembrandt” Bugatti Veyron, som også byder på en demonstration af dens formåen.



Ud over at være en af kun tre produceret Veyron, bærer denne Bugatti Veyron Grand Sport Roadster Vitesse Rembrandt, også navnet på Ettore Bugattis lillebror.



Men føj et prisskilt!







Kilde & Billeder

Manny Khoshbin, carscoops, motor1