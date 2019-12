AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-06 09:19:23

Koenigsegg Jesko Coupe med 1578 hestekræfter

Sørg for at være i nærheden af en tankstation som sælger E85 brændstof, hvis du vil slippe de 1578 hestekræfter fri, som gemmer sig under motorhjelmen på erstatningen for Koenigseggs Agera RS, Jesko Coupe.

Jesko Coupe, er navngivet efter Christian Von Koenigseggs far.

Koenigseggs 5,0 liter twin-turbo V8 motor, sender vilde 1262 hestekræfter af sig, og tanker du med E85 biobrændstof, skruer Koenigseggs Jesko Coupe op til 1578 hestekræfter og et moment på 1,000nm.

Hurtige facts om Jesko Coupe:

- Re-designed 5.0 litre twin-turbo V8 engine producing 1280hp on standard gasoline and 1600hp on - E85 biofuel

- Revolutionary new 9-speed Koenigsegg Light Speed Transmission (LST)

- Advanced aerodynamics offering over 1000kg of downforce

- Active rear-wheel steering

- Re-designed carbon fibre chassis with more legroom, headroom and greater visibility

Nedenstående video tager os med en tur ned i alle de fede detaljer. Prisen er stadig ukendt.

Kilde & Billeder

Koenigsegg