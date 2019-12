AUTHOR :

Kommende 5G vil udgøre 23 pct. af vesteuropæisk mobiltrafik i 2022

Ny rapport fra Cisco forudsiger, at 5G-teknologi vil udgøre 23,2 pct. af al mobiltrafik i Vesteuropa i 2022. Det er en stigning fra 0 pct. i 2017. På globalt plan forventes 5G-forbindelser at udgøre 3 pct. af det samlede antal enheder og forbindelser i 2022.

5G-teknologien forventes at spille en vigtig rolle i verdens digitale fremtid. Ifølge en ny rapport fra IT-virksomheden Cisco vil 5G-teknologien på blot fem år vinde stort indpas i Vesteuropa og udgøre 23,2 pct. af den samlede mobiltrafik. Ifølge Michael Nielsen, teknisk chef hos Cisco Danmark, har

5G-stort potentiale - også for Danmark:

“5G er højt på agendaen - både teknologisk og politisk. Fra et dansk perspektiv er 5G ikke kun

interessant for forbrugere, men i ligeså høj grad for virksomheder, der benytter IoT og har behov for at flytte store datamængder fra mange forskellige steder.”

Ifølge Michael Nielsen er det dog vigtigt ikke at stirre sig blind på 5G.

“5G-udbredelsen bliver vigtig, men det er ikke den eneste teknologi, man skal holde øje med. WiFi vil også få en central rolle, og vi forventer en stor vækst i udbredelsen af antallet af hotspots og ikke mindst den samlede mængde data, der bliver transporteret over WiFi-netværk,” udtaler Michael Nielsen.

Geografisk forskel i 5G-udrulning



På globalt plan forventes 5G at udgøre 3 pct. af det samlede antal enheder og forbindelser i 2022. Men 5G-teknologien vil ikke udrulles i samme hastighed - hvorfor der vil være store forskelle. Mens 5G-forventes at udgøre 23,2 pct. af al trafik i Vesteuropa, vil det globale tal blot være 12 pct. i 2022.

“Vi forventer, at udrulningen af 5G-teknologi i Vesteuropa, hvor Danmark er medregnet, vil ske

hurtigere og forventes at udgøre 23 pct. af den samlede internettrafik i 2022, mens det globale

gennemsnit vil være omkring 12 pct.,” siger Michael Nielsen.



500 mio. nye mobilbrugere



5G-teknologien betyder ikke, at de eksisterende netværk forsvinder – de vil eksistere side om side med 5G. På ti år vil volumen af smartphone-trafik fra alle former for netværk vokse 113 gange. Desuden fremgår det af rapporten, at der forventes at være 500 mio. nye mobilbrugere i 2022, hvor 5,5 mia. mennesker, vil bruge en mobil. Det svarer til 71 pct. af jordens befolkning.

“For 13 år siden udgjorde mobiltelefoner under 5 pct. af den globale internet-trafik. I 2022 vil

smartphone-trafik udgøre mere end 20 pct. - det skyldes ikke kun stærkere forbindelser, men også at langt flere mennesker er forbundet,” afslutter Michael Nielsen.

Otte forudsigelser om 5G og mobilbrug i 2022:

1. 5G vil udgøre 3 pct. af forbindelser: 5G-forbindelser til udgøre over 3 pct. af det totale antal

mobilforbindelser og enheder.

2. 5G-hastigheder: Den gennemsnitlige 5G-forbindelse vil være 22 GB/måned, mens 4G-forbindelser vil udgøre 8 GB/måned.

3. 500 mio. flere mobilbrugere i 2022. I 2017 var der 5 mia. mobilbrugere på verdensplan. Det tal forventes at vokse til 5,5 mia. i 2022, svarende til 71 pct. af verdens befolkning.

4. >100 gange vækst i mobiltrafik: Fra 2012 til 2022 vil volumen af smartphone trafik vokse 113 gange.

5. WiFi og mobil trumfer kabler: Fra 2017 til 2022 vil andelen af trådet internettrafik falde fra 48 til 29 pct., mens WiFi vokser fra 43 til 51 pct., og mobil vokser fra 9 til 20 pct.

6. Fra 0-23 pct. på fem år: 5G-trafik vil udgøre 23,2 pct. af mobiltrafik i Vesteuropa i 2022 - en

stigning fra 0 pct. i 2017.

7. 3 x mobilhastighed: Hastigheden på globale mobilnetværk vil tredoble fra 8,7 Mbps i 2017 til 28,5 Mbps i 2022.

8. Video udgør 80 pct. I Vesteuropa vil video udgøre 80 pct. af al mobildata i 2022 - en stigning fra 61 pct. i 2017.



Om Cisco Mobile VNI-rapporten

Cisco VNI-rapporten har præsenteret forudsigelser om mobiltrafik i 13 år. For en detaljeret gennemgang af metoden bag undersøgelsen læs her.

