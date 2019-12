AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-25 09:51:00

Kryptotermarkedet er kommet for at blive

Kryptotermarkedet er under voldsom udvikling, og det er noget som både AMD og Nvidia profiterer på.

Kryptotermarkedet er under voldsom udvikling, og det er noget som både AMD og Nvidia profiterer på.

AMD og Nvidia profiterer kraftigt på kroptotermarkedet, der er vokset med hastige skridt. I dag ser det derfor ud til, at kryptotermarkedet er kommet for at blive.

Udviklingen er på mange måder en forunderlig en af slagsen. Hovedparten af folkene bag AMD og Nvidia er nemlig ikke fans af kryptovalutaer - heriblandt Bitcoin og Ethereum, der er to af de mest populære.

Årsagen til dette er ikke til at tage fejl af. Kryptotermarkedet er stærkt medvirkende til at ødelægge en del spilrelaterede salg. Det er derfor en underdrivelse af sige, at også selve gamerne står tilbage som frustrerede over den nuværende udvikling.

Kryptotermarkedet er ikke underligt blevet et af de største samtaleemner i dagens gaming-miljø, og det er til at forstå, hvorfor.

Ethereum startede med at sælge for 6.77 dollars om året til i dag at sælge lidt over 300 dollars om året. Drastisk har væksten også været for Bitcoin, der er gået fra at sælge for 650 dollars om året til i dag at sælge for intet mindre end 6.000 dollars om året.