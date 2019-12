AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-03 21:04:25

Krysten Ritter vender tilbage til Netflix som Jessica Jones

På lærredet er Marvel mest af alt kendt for sine film, men nu har en serie vist sig så populær, at Marvel er på vej med en efterfølger.

Marvel-serien Jessica Jones har været populær på Netflix. Hvis du er en af dem, der har fulgt med, så kan du nu glæde dig over at se mere til serien.

I et tweet har seriens hovedrolleindehaver Krysten Ritter løftet sløret for udgivelsen af en anden sæson.

Ritters tweet nævner dog ikke en specifik dato at gå efter, men det forventes at det bliver engang i 2018.

Det ville give god mening at vente med en udgivelse til næste år, da Netflix snart forventes at udgive The Punisher.

Vi har senest set noget til Jessica James-karakteren det i forbindelse med miniserien ved navn The Defenders. Den blev udgivet tidligere i år.