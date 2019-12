AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-18 00:13:57

LED display har fået verdenspremiere i biografen

I fremtiden kan du meget vel komme til at se film i biografen gennem et LED display. Det lyder ikke så ringe endda.

I øjeblikket er de fleste biografer afhængige af projektorer. Det kan der dog blive lavet godt og grundigt om på i fremtiden.



Dette er takket være Samsung, der netop har givet LED display verdenspremiere i biografen. Det er Lotte Cinema World Tower i Sydkorea, som har fået æren af at have verdens første LED display i biografstørrelse.



Det unikke display giver mulighed for 4k resolution i HDR LED display, der specifikt er blevet designet til biografer.



Hvis du alligevel skal et smut forbi Sydkorea i den nærmeste fremtid, så kan det varmt anbefales at slå et smut forbi Lotte Cinema World Tower.



Det bliver spændende at se, hvorvidt Samsungs unikke LED display også bliver et biografhit på den globale skala. Det kan kun fremtiden vise.

