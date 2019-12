AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-02

LG fremviser et 88 tommers 8K OLED TV

Under dette års CES i Las Vegas, som Tweak.dk deltager på med videodækning, bliver LG uden tvivl et af de store trækplastre inden for fjernsyn. Deres LG Display division har løftet sløret for en 88 tommer 8K OLED nyhed, som vil få de besøgende til at flokkes om deres CES 2018 booth. Dermed kan LG prale af den højeste opløsning på et OLED display til dato.



Sidste gang LG proklamerede et nyt OLED display var med deres 77 tommer display, som vel og mærke kun var i 4K, og her er deres konkurrenter også godt præsenteret.



Samsung har flere gange omtalt et skift fra OLED TV til QLED TV og dermed overlader Samsung en stor del af rampelyset til LG på OLED fronten.



Vi frygter dog bare en ting, prisen. Vi ister forbi LG på CES, og prøver at få et nærmere kig.