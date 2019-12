AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-21 12:51:25

LG kan blive Apples batterileverandør til iPhone i 2018

Apple har brugt de seneste stykke tid på at søge efter en passende batterileverandør til næste års iPhone-modeller. Nu er søgningen forbi.

Apple har brugt de seneste stykke tid på at søge efter en passende batterileverandør til næste års iPhone-modeller. Nu er søgningen forbi.

Apple mangler endnu at udgive de nye iPhones for i år, men allerede nu er rygterne angående næste års modeller i fuld flor.



Et af de rygter drejer sig om den kommende Galaxy Note 8. Her rygtes det nemlig, at LG fra og med 2018 står til at blive batterileverandør til alle nye iPhones.



Det meldes yderligere, at LG allerede på nuværende har investeret flere milliarder af koreanske won i nødvendige faciliteter, der skal bruges til at fremstille næste års iPhone-batterier. Produktionen er desuden sat til at starte næste år.



iPhone-batterierne for 2018 kommer angiveligt til at være L-formet, hvilket ikke er anderledes fra batteriformen fra i år. Dette betyder, at Apple får mulighed for at øge batteristørrelsen.



Apples iPhones har gennem en efterhånden længere periode været kritiseret for at have en alt for lille batterilevetid. Det får Apple nu i samarbejde med LG mulighed for at gøre noget ved.