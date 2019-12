AUTHOR :

2018-01-06

LG nye 4K HDR projektor kan vise 150 tommers billede på alle overflader

Knap er CES 2018 startet før producenterne showcaser deres nyheder, og blandt disse finder vi igen LG. Denne gang handler det ikke om deres 88 tommers 8K OLED TV, men deres første 4K HDR projektor: HU80KA.



LG udtaler selv, at problemet med mange UHD projektorer er vægt, pris og problematikken mht. installering. Det mener LG af de har ændret med lanceringen af HU80KA. Den fysiske størrelse på HU80KA er noget nær halvdelen af konkurrenternes produkter, og så er den formet mest af at som en rejsetaske, så du let og elegant kan tage den med på farten uden løfteskader m.v. til følge.

Designet udspringer af producentens eget “mirrorless I-shaped engine”, og kan placeret fra alt fra væggen og til stuebordet eller gulvet.



LG HU80KA tilbyder op til 150 tommers billede, og kan sende billeder ud på noget nær alle overflader iflg. producenten. Hertil omtaler LG deres nye HU80KA, som værende den projektor med det klareste billede og en lumens på 2500. 4K integrationen i LG HU80KA har blandt andet fokus på at kunne håndtere Expanded Pixel Resolution (XPR) teknologien fuldt ud.



Understøttelsen af HDR video kommer via et HDR10 format, som tilbyder et bredt spænd af dybe farver, som skulle få billedet til at fremstå knivskarpt selv på alternative overflader. LG HU80KA er ligeledes udstyret med 7W højtalere – måske for at have ideen om mobilitet i fokus.



Af tilslutninger finder vi de vante optiske udgange, HDMI og Bluetooth (audio), og så har LG udstyret HU80KA med USB og Ethernet porte. Det åbner op for du kan koble en computermus til samt tastatur. Softwaren på LG HU80KA kommer som en pendant fra deres Smart TV i form af webOS 3.5, som åbner op for Netflix og Amazon Prime som er præinstalleret på LG HU80KA.



Prisen er pt. stadig uvis, men et gæt er omkring $2000. Vi håber at se mere til HU80KA på vores CES besøg.