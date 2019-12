AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-03 09:49:09

LG’s nye OLED og Super UHD fjernsyn bygges med ThinQ AI

Står 2018 på nyt indkøb af TV, så er det måske værd at overveje et kig i retning af LG inden beslutningen tages.

LG vil fremvise deres nye OLED og Super UHD TVs under CES 2018, og nu spænder LG flere informationer til, så blandt andet indbefatter deres nye 2018 fjernsyn kommer udstyret med en helt ny billede processor og ThinQ.

Sidstnævnte er en helt ny form for kunstig intelligent i fjernsyn, som giver LG mulighed for at benytte sig af deres egen AI service sammen med tredjeparts AI services ved at inddrage en ny-designet ope smart platform.

With AI functionality embedded in their TVs, LG customers can speak directly into the remote control to enjoy all the convenient features of today’s advanced voice assistant technology. LG’s ThinQ TVs also function as smart home hubs, offering access to other smart home products such as robotic vacuum cleaners, air conditioners, air purifiers, smart lights, smart speakers and many other devices that can connect to the TV via Wi-Fi or Bluetooth.



And with LG’s newest α (Alpha) 9 processor powering the company’s market-leading OLED TVs, viewers will experience further improvements in what many already consider to be the best TV picture quality. LG Nano CellTM SUPER UHD TVs employ Full-Array Local Dimming (FALD) backlighting to provide deeper blacks and enhanced colors, as well as nuanced shadow details for life-like images.



Du kan læse mere om de kommende LG OLED og Super UHD TV via producentens eget website.