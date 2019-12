AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-12 14:59:11

Lenovo Legion Cube Portable Gaming PC i handlen fra $830

Lenovo kan producerer andet end ThinkPads og andre lækre konsumer og business. Det kan også producere gamer computere, som trækker det innovative stik ind i kampen, hvis man kigger på det visuelle.

Lenovo kan producerer andet end ThinkPads og andre lækre konsumer og business. Det kan også producere gamer computere, som trækker det innovative stik ind i kampen, hvis man kigger på det visuelle.



Lenovo melder deres Legion Cube Portable Gaming PC i handlen fra $830 og op alt efter ønsker til hardwaren i dyret.



På trods af formfaktoren er lille om kompakt, trækkes vægten alligevel op på 9.7kg, som nok skal hen skrives til kabinettet.



Lenovo Legion C530 Cube kan handles med forskellige specifikationer, og heriblandt en Intel Core i7-8700 processor. Og så hopper Lenovo sgu også med på RGB bølgen!



Lenovo Legion C530 Cube fra $830:

– Core i3-8100/Core i5-8400/Core i7-8700 processor options

– NVIDIA GeForce 1050/1050 TI/1060 or AMD Radeon RX 560/570 graphics

– Up to 32GB of DDR4 RAM

– Up to 256GB of M.2 PCIe SSD and/or 2TB of HDD storage

– 2 USB 3.1 Gen2 ports

– 4 USB 3.0 ports

– 2 USB 2.0 ports

– DVI, DisplayPort, and HDMI

– Ethernet

– Mic and headphone jacks

– 280W or 450W PSU

Lenovo Legion C730 Cube fra $930:

– Core i5-8400/Core i7-8700/Core i7-8700K processor options

– NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 570 graphics

– Up to 32GB of DDR4 RAM

– Up to 512GB of M.2 PCIe SSD and/or 2 x 2TB HDD storage

– 6 USB 3.0 ports

– 2 USB 2.0 ports

– Ethernet

– Mic and headset jacks

– 450W PSU

Du kan læse mere om producentens gaming PC system i Lenovo Legion serien HER