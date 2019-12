AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-04 23:19:47

Lenovo køber sig ind hos Fujitsu

Lenovo ejer nu over halvdelen af et datterselskab hos Fujitsu. Købet er foretaget på baggrund af et fremragende kvartalregnskab.

Lenovo ejer nu over halvdelen af et datterselskab hos Fujitsu. Købet er foretaget på baggrund af et fremragende kvartalregnskab.

Lenovo er en af verdens største PC-producenter. Nu har virksomheden taget et vigtigt skridt på vejen mod at generobre PC-tronen fra HP.

Lenovo har angiveligt oplevet sin største kvartalvækst siden 2015. I den forbindelse har man nu valgt at købe sig ind i et datterselskab hos Fujitsu.

Helt præcist har Lenovo overtaget 51 procent af aktierne i omtalte. Det er sket for den nette sum af 157 millioner dollars.

Den nye aftale inkluderer desuden et par andre pengeindsprøjtninger på henholdsvis 22 millioner dollars og 112 millioner dollars. De forbliver dog præstationsbaserede.

Lenovo tabte tidligere på året sin placering som verdens største PC-producent til netop HP.