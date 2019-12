AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-13 22:16:37

Lighthouse – Nyt overvågningskamera til hjemmet

Overvågningskameraer er sjældne gæster på det internationale hardware-markede. Nu er der dog blevet lanceret et nyt,

Overvågningskameraer er sjældne gæster på det internationale hardware-markede. Nu er der dog blevet lanceret et nyt.

Når det kommer til overvågningskameraer til hjemmet, så er der i dag meget få af slagsen på markedet.



Moderne overvågningskameraer er ofte ens. De tilbyder en mulighed for at videoovervåge, hvem der er i dit hus, samt hvem der er ude foran frontdøren. Enkelte brugere kan tilmed alamere brugere via smartphones.



Lighthouse er en ny model, der tager tingene til et nyt niveau, når det kommer til overvågningskameraer. Lighthouse er blevet lanceret af Playground.



I modsætning til sine forgængere, så er Lighthouse-kameraet ikke blot i stand til at videofilme, hvad det ser. Det ved, hvad det ser. Dette betyder, at du nu specifikt kan fortælle kameraet, hvad det skal holde øje med.



Det nye overvågningskamera kan lige nu forudbestilles. Prisen er slået fast til at ligge på 399 dollars.