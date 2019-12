AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-03 19:49:00

Liste over hurtigst ladende smartphones: OnePlus 5T vinder, iPhone får smæk

Opladning af vores smartphones er noget der konkurreres meget i, og med nye smarte teknologier, skal man ikke vente mange timer før telefonen igen er klar til brug.

Men hænger pris sammen med opladningstiden, eller er det andre punkter, der skiller fårene fra bukkene. Tom’s Guide har sat en række smartphones stævne, og den vej afdække en liste over de hurtigst ladende smartphones. Vi kan afslører OnePlus 5T placerer sig lunt i svinget og Apples iPhonen kæmper mod Andriod baseret telefoner.

Testen fra Tom’s Guide har fokus på, hvor meget saft på batteriet der er opnået efter 30 og 60 minutter. Test-scenariet gik groft sagt ud på hver smartphone blev tændt, og herefter blev telefonens skærm slukket. Ens for alle enheder i testen var de startede med en batteristatus på 0%.

I front finder vi OnePlus 5T, som en OnePlus’ nye flagskib, som er udstyret med et 3300mAh batteri. Her opnående OnePlus 5T efter 30 minutter en lade stand på 59 % og 93 % efter en time. OnePlus 5T, er prissat til $499.



Næste skud i testen omhandler smartphone flagskibene fra Google, Samsung, LG og Apple. LG V30, er som OnePlus 5T, også udstyret med et 3300mAh batteri, og her finder vi testens andenplads. LG V30 når 53 % efter 30 minutter, og 86 % efter en time. Herefter kommer en stribe af Apples iPhones, iPhone 10, iPhone 8 og iPhone 8 Plus. Hvor de android baseret telefoner drager nytte af diverse fast charging teknologier, må Apple inddrage separat indkøbte produkter, som er i stand til at booste opladninger via eksterne 29 watt power adaptor, a USB-C/Lightning kabler, som igen er ensbetydende med udgifter for at følge trop med android baseret smartphones.



Med omtalte, formår iPhones af kravle en smule forbi Pixel 2 (2700mAh) samt Note 8 (3300mAh), hvor iPhone X (2716 mAh peaker på 50 % efter 30 minutter og 81 procent efter en time.

iPhone 8 og 8 Plus finder vi på fjerde og femtepladsen hhv.

Kva den manglede fast charging teknologi på Apple produkterne, ville alle iPhones have fået stryg, inkl. iPhone X til over 10,000 kr. Efter 30 minutter ramte iPhone X 17 procent og 37 procent efter en time – altså håbløst bagefter.



Så nej, svaret er kort, pris hænger ikke sammen med opladningstiden.



