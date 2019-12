AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-06 10:28:10

Loewe Bild 9 TV – Lækkert design

Æstetik og mekanik er ikke altid det perfekte match, tværtimod. Bodo Sperlein har dog ramt hovedet lige på sømmet med det nye Loewe Bild 9 TV.

Bodo Sperlein har igen leveret et vidunderligt design. Denne gang drejer det sig om det nye Loewe Bild 9 TV. Der er her tale om TV, som har fokus på britisk æstetik og tysk mekanik.



Designet kommer fra en inspiration af Art Deco. TV’et er omgivet af en stående metalramme, der er håndlavet.



TV’et kommer med et OLED HDR 4K display, der automatisk glider op for at afsløre en 120W lydbjælke.



Hvis du skulle ønske dig en bedre lyd, så kan TV’et også forbindes trådløst til Klang 9-højtalere.



Loewe Bild 9 TV er et håndlavet produkt fra Bayern i Tyskland. TV’et kan fås i Amber Gold eller Graphite Grey. Du kan desuden vælge mellem to størrelser i form af 55 tommer og 65 tommer. Prisen ligger på 8.725 dollars.