AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-15 23:35:34

Logitech annoncerer nyt overvågningskamera

Man skal kunne føle sig tryk i sit eget hjem. Logitech deler samme syn, hvorfor de er fremme med et nyt overvågningskamera.

Hvis du er ude efter et nyt overvågningskamera til hjemmet, så er det ikke fordi, at der i øjeblikket er mangel på valgmuligheder.



Logitech er det seneste firma til at smide et overvågningskamera på banen i form af deres Circle 2-model.



Circle 2-modellen er mere end blot en efterfølger til det oprindelige Circle-kamera. Det er udstyret med et slagkraftigt design, der kan modstå vind, regn og sne.



Logitech har gjort det muligt at få fingrene i to forskellige udgaver af deres nyopfindelse: En trådløs og en ikke-trådløs.



Hvis dette lyder som et overvågningskamera, du kunne ske at være interesseret i at eje, så er det allerede nu muligt at forudbestille det. Det vil ryge på butikshylderne til juli.