AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-13 11:32:18

Logitech opkøber Astro Gaming for 74 millioner euro

De fleste af jer kender sikkert allerede både Astro Gaming. Nu er omtalte blevet opkøbt af Logitech, som nu både ejer Saitek og Astro Gaming.

I en pressemeddelse bekræfter Logitech opkøbet af Astro Gaming, og et svimlende beløb på $ 85 million. Købet kommer i kølvandet op købet af Saitek tilbage i september 2016, og nu gør Logitech det så igen, opkøber en potentiel konkurrent inden for gaming udstyr. Astro Gaming er især kendt for deres high-end gamer headset, hvor topmodellen peaker omkring 300 USD.



Annonceringen kom fra Ujesh Desal, chief of Logitech Gaming, som bekræftede opkøbet, og at dette brand fremover vil have fokus på konsol produkter mens Logitech G fortsat holder fokus på PC gamer produkter.



“I AM HAPPY TO SHARE THAT WE HAVE FOUND THIS SAME LOVE FOR THE DESIGN AND SPORT OF GAMES IN THE NEW MEMBERS OF OUR TEAM: THE ENTRY OF THE GAMING TEAM LOGITECH G INTO THE ASTRO GAMING TEAM. THE STORY OF ASTRO IS SUMMED UP IN THE PRODUCTION OF AWARD-WINNING HEADPHONES FOR ESPORTS EXPERT GAMERS AND CONSOLE GAMERS, PERFECTLY COMPLEMENTING THE PC GAMING EXPERIENCE WITH LOGITECH G. “