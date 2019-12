AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-06 19:49:23

Luke Cage vender tilbage på Netflix

Netflix-serien Luke Cage vender tilbage for fulde gardiner, når vi når juni-måned.

Netflix-serien Luke Cage vender tilbage for fulde gardiner, når vi når juni-måned.

Hvis du er en af dem, der har holdt af at følge med i Netflix-serien Luke Cage, så er der god grund til at se frem mod sommeren.

Netflix har via en ny teaser-video bekræftet, at serien vender tilbage med endnu en sæson. Den nye sæson er sat til at få premiere den 22. juni.

Luke Cage, der fungerer som seriens hovedkarakter, vil i den nye sæson blive betragtet som en helt. Hertil følger dog også større risici.

Luke Cage vil i den nye sæson stå over for en helt ny fjende, som vil udfordre hans evne til at skelne mellem det at være helt og skurk.

Serien blev i sin første sæson modtaget godt af Netflix-brugerne. Det skal derfor blive spændende at se, hvorvidt den anden sæson bliver lige så populær.